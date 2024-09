Λίγους μήνες μετά την κατηγορία για παράνομο στοιχιματισμό, μέλη της οικογένειας του Λούκας Πακετά ελέγχονται για ύποπτες τραπεζικές πληρωμές σε άλλον Βραζιλιάνο παίκτη.

Τον περασμένο Μάϊο, το γύρο του διαδικτύου έκανε η είδηση ότι ο Λούκας Πακετά διερευνάται από την FA για ύποπτη συμπεριφορά σε συγκεκριμένα ματς της Premier League, στα οποία έδειχνε να προσπαθεί εσκεμμένα να δεχθεί κίτρινη κάρτα, προκειμένου να επηρεάσει αθλητικά στοιχήματα.

Ο Βραζιλιάνος παίκτης της Γουέστ Χαμ, σε περίπτωση ενοχής, αντιμετωπίζει δεκαετή αποκλεισμό από το ποδόσφαιρο, πράγμα που σημαίνει ότι ο ίδιος θα αναγκαστεί να αποσυρθεί πριν την ώρα του από το άθλημα.

Όσο η έρευνα είναι σε εξέλιξη, νέο δημοσίευμα της «Daily Mail» φέρνει στο φως στοιχεία που «καίνε» συγγενικά του πρόσωπα και σχετίζονται με ύποπτες κινήσεις που έχουν γίνει μέσω των τραπεζικών τους λογαριασμών. Τα άτομα αυτά φέρονται να έχουν μεταφέρει χρήματα σε άλλον Βραζιλιάνο παίκτη, στις αρχές του 2023.

Πρόκειται για τον θείο και τον ξάδερφό του, οι οποίοι έστειλαν στον συγκεκριμένο συμπατριώτη τους ένα ποσό ύψους 5 χιλιάδων λιρώ, μετά την αποβολή του σε δύο αγώνες, ενώ αγωνιζόταν για τη Ρεάλ Μπέτις.

