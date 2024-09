Ο Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ τόνισε ότι όνειρο του είναι να γίνει αρχηγός της Λίβερπουλ και πως ο στόχος εξακολουθεί να είναι αυτός, στέλνοντας μήνυμα ανανέωσης προς τους «κόκκινους».

Αβέβαιο εξακολουθεί να είναι τη δεδομένη στιγμή το μέλλον του Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ στη Λίβερπουλ. Ο Άγγλος δεξιός μπακ δεν έχει ανανεώσει ακόμα με τους «κόκκινους», την ώρα που το συμβόλαιο του με την ομάδα του Άρνε Σλοτ ολοκληρώνεται στο τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο ίδιος ο Άρνολντ ωστόσο, έστειλε για πρώτη φορά μήνυμα παραμονής. Ο διεθνής δεξιός μπακ της Λίβερπουλ μίλησε για το θέμα της ανανέωσης του και δεν δίστασε να τονίσει πως όνειρο του είναι να γίνει κάποια μέρα ο αρχηγός των «κόκκινων», προσθέτοντας πως αυτός εξακολουθεί να είναι ο προσωπικός του στόχος.

«Πάντα έλεγα ότι θέλω να γίνω ο αρχηγός της Λίβερπουλ. Αυτός είναι ο στόχος μου ακόμα. Δεν είναι στο χέρι μου όμως για να είμαι ειλικρινής. Βρίσκομαι στη Λίβερπουλ 20 χρόνια και έχω ανανεώσει 5-6 φορές. Ποτέ δεν μίλησα δημόσια. Ούτε αυτή τη φορά θα το κάνω», δήλωσε ο δεξιός οπισθοφύλακας της Λίβερπουλ.

🔴✨ Trent Alexander-Arnold: "I have always said I want to captain Liverpool".



"That is an aim of mine and a goal of mine, whether that happens is out of my hands, to be honest". pic.twitter.com/cV1yOX4m56