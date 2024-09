Η Opta έκανε γνωστό ένα σοκαριστικό στατιστικό για το παιχνίδι της Μάντσεστερ Σίτι με την Άρσεναλ με πρωταγωνιστές δύο παίκτες των «κανονιέρηδων», που δεν μπόρεσαν να κάνουν ούτε μία σωστή πάσα.

Τα ονόματά τους στην ιστορία της Premier League καταφέραν να γράψουν οι Κάι Χάβερτς και Γιουριέν Τίμπερ, αλλά με αρνητικό τρόπο. Οι δύο ποδοσφαιριστές της Άρσεναλ έκαναν μία επίδοση που δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ πριν στην ιστορία της διοργάνωσης (από την σεζόν που διατηρεί στοιχεία η Opta) στο χθεσινό ματς των «κανονιέρηδων» κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι.

Τόσο ο Κάι Χάβερτς όσο και ο Γιουριέν Τίμπερ δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν καμία επιτυχημένη μεταβίβαση στις πέντε και έξι προσπάθειες που έκαναν αντίστοιχα στο χθεσινό ματς. Ναι καλά καταλάβατε, οι δύο παίκτες του Μικέλ Αρτέτα δεν μπόρεσαν να κάνουν καμία σωστή πάσα σε ολόκληρο το παιχνίδι κι έγιναν οι πρώτοι που το καταφέρνουν αυτό, έχοντας αγωνιστεί 89+ λεπτά, από τότε που η Opta καταγράφει τα στατιστικά των παιχνιδιών της διοργάνωσης, δηλαδή από την σεζόν 2003-2004.

