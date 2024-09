Η Τότεναμ έχει μεγάλο θέμα ότι καλείται να αμυνθεί σε στατικές φάσεις. Ο Άγγελος Ποστέκογλου το ξέρει, αλλά δεν τον... νοιάζει, όπως είχε πει ο ίδιος μερικούς μήνες πριν. Και οι Spurs το πληρώνουν ακριβά.

Η Άρσεναλ πήρε τη νίκη στο ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου απέναντι στην Τότεναμ (15/09, 0-1), με την κεφαλιά του Γκάμπριελ Μανγκαλιάες να κρίνει το τελικό αποτέλεσμα.

Το γκολ ήρθε από ένα στοιχείο που «πονάει» πολύ την Τότεναμ όσο καιρό βρίσκεται στον πάγκο της ο Άγγελος Ποστέκογλου: από εκτέλεση κόρνερ, δηλαδή από στημένη φάση.

Είναι ένα κομμάτι του παιχνιδιού των Spurs που η ομάδα φαίνεται πως δεν έχει δουλέψει. Αλλά δεν... θέλει κιόλας, όπως έχει παραδεχθεί ο ίδιος ο Ποστέκογλου σε δηλώσεις του τέσσερις μήνες πριν.

Τον Μάιο, ερωτηθείς για αδυναμία της ομάδας του να αμύνεται αποτελεσματικά στις στατικές φάσεις, ο Ποστέκογλου είχε απαντήσει κατηγορηματικά ότι τον απασχολεί το εν λόγω πρόβλημα.

«Δεν με ενδιαφέρει. Ποτέ δεν με απασχόλησε, ούτε στο ελάχιστο. Δεν είναι η πρώτη φορά που με ρωτούν για στημένες φάσεις στην προπονητική μου καριέρα. Για να παραθέσω τα λόγια του Μπίλι Τζόελ, 'μπορεί να έχετε δίκιο, μπορεί να εάιμαι τρελός, αλλά ίσως ψάχνετε για έναν τρελό'. Θα δημιουργήσω μία ομάδα που θα φτάνει στην επιτυχία χωρίς αυτό να είναι αποτέλεσμα στατικών φάσεων», είχε δηλώσει ο προπονητής της Τότεναμ τότε.

Spurs set piece coach: "maybe we should tighten up our defence? Setup for set pieces better what you think Ange?



Ange postecoglou:#chetot pic.twitter.com/JIJdgSiMuQ