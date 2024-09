Ούτε έναν, ούτε δύο, ούτε τρεις. Η Τσέλσι αποχαιρέτησε τη θερινή μεταγραφική περίοδο 40 ποδοσφαιριστές (!), ενώ φυσικά υπάρχει το ενδεχόμενο ο Νταβίντ Ντατρό Φοφανά να γίνει ο... 41ος, αν όντως εν τέλει ενσωματωθεί στην ΑΕΚ.

Τι... σκούπα έβαλε η Τσέλσι αυτό το καλοκαίρι! Η νέα ιδιοκτησία των Λονδρέζων με τη «θολή» - αν όχι απούσα - λογική στη μεταγραφική πολιτική της έφτασε να έχει ένα υπερμεγέθες ρόστερ, που φυσικά δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Η ευρωπαϊκή αντίπαλος του Παναθηναϊκού λοιπόν, δεν είχε άλλη επιλογή από το να προχωρήσει σε ένα μεγάλο ξεσκαρτάρισμα. Και αυτό ακριβώς έκανε.

Ήδη, μέχρι τώρα, οι Μπλε έχουν αποχαιρετήσει φέτος το καλοκαίρι όχι έναν, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά 40 ποδοσφαιριστές! Είτε με πώληση, είτε με δανεισμό, είτε με αποδέσμευση. Πρόκειται για μια τεράστια «σκούπα» που είδε μεταξύ άλλων δυνατά ονόματα και σημαντικότατους παίκτες να αποτελούν παρελθόν από τον σύλλογο. Και για όσο τα μεταγραφικά παράθυρα στην Ευρώπη παραμένουν ανοιχτά, η δουλειά ως προς της αποχωρήσεις των Λονδρέζων συνεχίζεται. Τρανό παράδειγμα ο Νταβίντ Ντατρό Φοφανά ο οποίος μπορεί να γίνει το... 41ο «αντίο» της Τσέλσι, αφού σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, θα συνεχίσει ως δανεικός για αυτή τη σεζόν στην ΑΕΚ.

Chelsea's David Datro Fofana becomes the 41ST player to leave Stamford Bridge amid a frantic summer of deals - as striker books loan move to AEK Athens https://t.co/7hiaORs8Aj