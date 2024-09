Στα «ραντάρ» της Νιούκαστλ φέρεται να βρίσκεται η περίπτωση του Άντονι.

Μπορεί το μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού να ολοκληρώθηκε, ωστόσο ήδη η Νιούκαστλ έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της για τον Γενάρη. Οι «καρακάξες» προσπάθησαν τις τελευταίες εβδομάδες του καλοκαιριού να αποκτήσουν τον Ελάνγκα από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, ωστόσο δεν μπόρεσαν να βρουν τη «χρυσή τομή».

Σύμφωνα με τα Μέσα του Νησιού, η Νιούκαστλ έχει στα «ραντάρ» της και την περίπτωση του Άντονι. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ δεν έχει καταφέρει να βγάλει ασπροπρόσωπους τους ανθρώπους της Γιουνάιτεντ που δαπάνησαν 100 εκατομμύρια πριν από δύο καλοκαίρια και η αποχώρηση του φαντάζει πολύ πιθανή πλέον. Στο στρατόπεδο της Νιούκαστλ βλέπουν τον Άντονι ως εναλλακτική του Ελάνγκα.

Οι «καρακάξες» αναμένεται να «χτυπήσουν» και πάλι την πόρτα της Νότιγχαμ τον χειμώνα για τον Ελάγνα. Εάν βρουν ξανά εμπόδια, τότε δεν αποκλείεται να στραφούν στην περίπτωση του Άντονι ο οποίος ψάχνει τον καλό του εαυτό εδώ και πολλούς μήνες...

🚨 Newcastle are considering a move for Antony, if their pursuit of Anthony Elanga fails.



Manchester United are open to selling for around £40M. Eddie Howe believes he would be valuable addition.



(Source: @caughtoffside) pic.twitter.com/rkhpiFT5h9