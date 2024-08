Ο «κομμένος» από την Τσέλσι Ραχίμ Στέρλινγκ προτάθηκε στην Άρσεναλ η οποία αναμένεται να αποφασίσει εντός των επόμενων ωρών για το εάν θα κινηθεί ή όχι για τον Άγγλο.

Λίγες ώρες ακόμα έχουν απομείνει στον Ραχίμ Στέρλινγκ για να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ο Άγγλος εξτρέμ δεν υπολογίζεται από την Τσέλσι, καθώς ο Έντσο Μαρέσκα έχει ανακοινώσει την απόφαση του να τον «κόψει» εντελώς από τα καθήκοντα της πρώτης ομάδας.

Ο Στέρλινγκ καλείται να βρει μέσα στις επόμενες ώρες της Deadline Day μια νέα ομάδα, ειδάλλως θα παραμείνει στην Τσέλσι τουλάχιστον μέχρι τον Γενάρη δίχως αγωνιστικά λεπτά. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο έμπειρος εξτρέμ έχει προταθεί στην Άρσεναλ. Όπως αναφέρει ο Ιταλός, η Άρσεναλ έχει την ευκαιρία να αποκτήσει τον Στέρλινγκ και εντός της ημέρας οι «κανονιέρηδες» αναμένεται να δώσουν την τελική τους απάντηση τόσο στην Τσέλσι όσο και στην πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Εάν η Άρσεναλ απορρίψει την προοπτική αυτή τότε ο Στέρλιγνκ θα μείνει στην Τσέλσι και θα συνεχίσει τις προπονήσεις με την δεύτερη ομάδα των «μπλε».

🚨🔴⚪️ Arsenal are discussing internally about Raheem Sterling as the opportunity has been offered again this morning.



Chelsea want to find a solution for Raheem as he won’t be included in squad again if he stays, Enzo Maresca said.



Sterling, assessing options to decide soon. pic.twitter.com/YbhNMbyugJ