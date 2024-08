Μαρέσκα για τα ρατσιστικά συνθήματα του Έντσο: «Δεν είναι κάτι σημαντικό, όλοι κάνουμε λάθη»

Ο Έντσο Μαρέσκα υπερασπίστηκε την απόφασή του να δώσει στον Έντσο Φερνάντες το περιβραχιόνιο του αρχηγού στην ήττα της Τσέλσι με 2-0 από τη Μάντσεστερ Σίτι στην πρεμιέρα τους στην Premier League.

Η Μάντσεστερ Σίτι υπέταξε την Τσέλσι με ευκολία (2-0) και ο Έντσο Μαρέσκα θέλησε να υπερασπιστεί την επιλογή του Έντσο Φερνάντες ως αρχηγό μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Ο Έντσο Φερνάντες βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων, καθώς ηγήθηκε της Τσέλσι στην πρεμιέρα της Premier League στο «Stamford Bridge», αντικαθιστώντας τον τιμωρημένο αρχηγό Ρις Τζέιμς. Ωστόσο, λίγο πριν το ξεκίνημα της σεζόν, ο Αργεντινός μέσος είχε δεχτεί κριτική λόγω ενός αμφιλεγόμενου βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, όπου εμφανιζόταν μαζί με συμπαίκτες του από την εθνική Αργεντινής να τραγουδούν ρατσιστικά συνθήματα για τα μέλη της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, όταν γιορτάζαν τον θρίαμβο της κατάκτησης του Copa America .

Παρά τα όσα ακούστηκαν γύρω από το όνομά του, ο νέος προπονητής της Τσέλσι, Έντσο Μαρέσκα στο ντεμπούτο στον πάγκο των Μπλε θέλησε να δείξει έμπρακτα πως δεν πιστεύει ότι τα γεγονότα του καλοκαιριού έχουν επηρεάσει το κύρος του Φερνάντες στα αποδυτήρια και πως εξακολουθεί να θεωρεί τον 23χρονο μέσο ως έναν από τους ηγέτες της ομάδας.

Enzo Maresca defended his decision to give Enzo Fernandez the captain’s armband for Chelsea’s 2-0 defeat against Manchester City on Sunday.



Fernandez led out Chelsea for their Premier League opener at Stamford Bridge in the absence of suspended club captain Reece James a little… pic.twitter.com/9XAbaZEHlo

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 18, 2024