Ο Γκουαρδιόλα εξέπληξε τους πάντες με την απάντησή του σχετικά με το κίνητρο που έχει να κατακτήσει ένα ακόμα πρωτάθλημα.

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα, άφησε άφωνους τους δημοσιογράφους με μια αιφνιδιαστική παραδοχή για τη νέα σεζόν της Premier League.

Η Σίτι στοχεύει να κατακτήσει... πέντε τίτλους στην Premier League με τον Ισπανό τεχνικό αυτή τη σεζόν - και θα γίνει η πρώτη ομάδα που θα το καταφέρει στην ιστορία της κορυφαίας κατηγορίας ποδοσφαίρου στο Νησί.

Στο πρώτο παιχνίδι της νέας σεζόν, αντιμετωπίζει την Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ» το απόγευμα της Κυριακής (18/08).

Για τον Πεπ ο οποίος δεν έχει ακόμη δεσμευτεί για το μέλλον του στη Σίτι μετά τη λήξη του τρέχοντος συμβολαίου του στο τέλος της σεζόν 2024/2025, η επερχόμενη αγωνιστική περίοδος θα μπορούσε να αποδειχθεί κι η τελευταία του ευκαιρία να προσθέσει περισσότερες κούπες στο βιογραφικό του στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Αλλά τα σχόλιά του στους δημοσιογράφους πριν από την αναμέτρηση με την Τσέλσι άφησαν άναυδους τους δημοσιογράφους.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με την κούρσα για τον τίτλο της Premier League και αν θα μπορούσε να κερδίσει ένα πέμπτο συνεχόμενο στέμμα, ο Γκουαρδιόλα απάντησε: «Τώρα; Δεν υπάρχει κίνητρο για να κερδίσουμε άλλη μια Premier League. Για μένα, δεν υπάρχει».

Ο Ισπανός, ωστόσο, έσπευσε να προσθέσει: «Θα γίνει τον τελευταίο μήνα».

🇪🇦🗣️ Pep Guardiola: "The motivation to win another Premier League title is not there. For me, it’s not there..." 😳🏆❌



"It will be in the last month."



(@HaytersTV)



pic.twitter.com/FuALls4DX8