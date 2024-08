Μια ανάσα από την απόκτηση του Ντομινίκ Σολάνκε της Μπόρνμουθ βρίσκεται η Τότεναμ σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα.

Έτοιμη να προχωρήσει σε μια πολύ σημαντική προσθήκη βρίσκεται η Τότεναμ. Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα οι Spurs βρίσκονται μια ανάσα από την απόκτηση του Ντομινίκ Σολάνκε της Μπόρνμουθ η οποία θα τον παραχωρήσει με ποσό ρεκόρ πώλησης.

Όπως αναφέρει το «Athletic» η Τότεναμ τα έχει βρει σε όλα με την Μπόρνμουθ η οποία αναμένεται να βάλει στα ταμεία της περισσότερα από 55 εκατομμύρια ευρώ. Ο Άγγλος φορ ήταν ο νούμερο ένα στόχος του Ποστέκογλου για την κορυφή της επίθεσης από την έναρξη της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου και η διοίκηση των Λονδρέζων κατάφερε να κλείσει τη συμφωνία.

Απομένει βέβαια να βρεθεί η χρυσή τομή και με την πλευρά του παίκτη ο οποίος ωστόσο δεν αναμένεται να σταθεί εμπόδιο, καθώς θέλει να κάνει το step up στην καριέρα του.

🚨 Bournemouth have agreed to sell Dominic Solanke for a club-record fee & talks with Tottenham Hotspur continue to finalise transfer. Personal terms in place & 26yo striker desperate to complete move from #AFCB to #THFC @TheAthleticFC after @DuncanCastles https://t.co/EzdxOp9C2Z