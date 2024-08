Η Τότεναμ θα τιμήσει τον Κέιν και οι οπαδοί της είναι έξαλλοι

Οι οπαδοί της Τότεναμ έχουν ξεσπάσει με την ανακοίνωση του συλλόγου ότι θα τιμήσει τον Χάρι Κέιν κατά την επιστροφή του στο βόρειο Λονδίνο με την Μπάγερν Μονάχου αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η Τότεναμ ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη (08/08) ότι ο Χάρι Κέιν και ο Ντάιερ θα τιμηθούν πριν από το φιλικό προετοιμασίας μεταξύ των Σπερς και της Μπάγερν αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουν ήδη παίξει μεταξύ τους μία φορά στην προετοιμασία, με την Μπάγερν να επικατεί 2-1 της Τότεναμ στη Νότια Κορέα. Ο Άγγλος φορ απουσίαζε από εκείνο το παιχνίδι, αλλά θα τιμηθεί από τον σύλλογο αυτό το Σαββατοκύριακο.

Αυτή η απόφαση έχει εκνευρίσει μεγάλη μερίδα οπαδών της ομάδας που ακόμα περιμένουν τον... αντικαταστάτη του και παρακολοθούν τις κινήσεις του συλλόγου τηυν παρούσα μεταγραφική περίοδο όπου έχει ακουστεί το όνομα του Ντομινίκ Σολάνκε αλλά ακόμα δεν υπάρχει κάτι επίσημο από πλευράς ομάδας.

«Ντροπή που, ένα χρόνο μετά, ο Χάρι δεν έχει ακόμα αντικατασταθεί», έγραψε κάποιος στο X (πρώην twitter).

«Ωραία να παρουσιάσουμε 3 νέες υπογραφές αντί γι' αυτό. Κανείς δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Δραστηριοποιηθείτε και υπογράψτε παίκτες», τόνισε κάποιος άλλος.

«Παρουσιάζουμε δώρα στον Χάρι πριν παρουσιάσουμε τον αντικαταστάτη του», ένας άλλος και αυτό ήταν το γενικότερο κλίμα που επικρατεί στις τάξεις των υποστηρικτών της ομάδας.

Saturday’s clash with FC Bayern at @SpursStadium sees the return of @HKane and @ericdier to N17 for the first time since their departures from the Club.



Ahead of the game, the pair will be presented with commemorative gifts on behalf of the Club by our Ambassador, @LedleyKing 🤍