Περίπου δύο εβδομάδες μετά την «ηχηρή» μετακόμισή του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Λενί Γιορό τραυματίστηκε σε φιλικό παιχνίδι απέναντι στην Άρσεναλ και κινδυνεύει να μείνει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πιθανό ρεσιτάλ... ατυχίας για τον Λενί Γιορό και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Πριν δύο περίπου εβδομάδες ο 18χρονος στόπερ έγινε κι επίσημα Κόκκινος Διάβολος σε μια μεταγραφή ύψους 62 εκατομμυρίων ευρώ που έκανε αρκετό «θόρυβο». Ωστόσο, ο ενθουσιασμός γρήγορα αντικαταστάθηκε από ανησυχία.

🔴🇫🇷 Leny Yoro, spotted on crutches and wearing a protective boot while he was with the squad.@rdeeb00 🎥pic.twitter.com/HoP4WEaPmE