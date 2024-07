Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής προετοιμασίας της Μάντσεστερ Σίτι ο Πεπ Γκουαρδιόλα «τρόλαρε» τον Τζακ Γκρίλις, μετά από τις καλές επιδόσεις που είχε σε ένα ποδοσφαιρικό «challenge».

Ο Τζακ Γκρίλις ξεκίνησε τις προπονήσεις με τη Μάντσεστερ Σίτι και τράβηξε την προσοχή του προπονητή του, Πεπ Γκουαρδιόλα σε ένα ποδοσφαιρικό «challenge» που τα πήγε ανέλπιστα καλά. Ο παίκτης μάλιστα δέχτηκε και «πείραγμα» από τον Γκουαρδιόλα για τις επιδόσεις του.

Ο 28χρονος Άγγλος εξέπληξε τον Γκουαρδιόλα με τις επιδόσεις του σε να γρήγορο ποδοσφαιρικό «challenge» κατά τη διάρκεια προπόνησης με την υπόλοιπη ομάδα. Αν και δεν έφτασε στον τελικό του «challenge» ήταν μια «ανάσα» από αυτόν και αυτό ήταν μεγάλη έκπληξη για τον τεχνικό της Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Καταλανός προπονητής μάλιστα στο τέλος της δοκιμασίας είπε χαριτολογώντας στον άλλοτε αρχηγό της Άστον Βίλα: «Τζακ, είσαι εδώ, δεν το περίμενα».

Η σεζόν 2023/2024 ήταν απογοητευτική για τον Γκρίλις, αφού ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς και δεν βρισκόταν σε φόρμα κατά τη διάρκεια της σεζόν, πλέον ελπίζει σε μια καλύτερη πορεία με την ομάδα των Πολιτών.

Pep on Grealish making it to the latter stages of a quick-thinking training game



PG: ‘Jack, you are here 😮’

JG: ‘Brainy 😏’

PG: ‘I didn’t expect…’



🤣🤣🤣 pic.twitter.com/dLCXOLF15B