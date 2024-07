Τέλος στα σενάρια περί αποχώρησης του Κέβιν Ντε Μπρόινε από τη Μάντσεστερ Σίτι για τη Σαουδική Αραβία έβαλε ο Πεπ Γκουαρδιόλα.

Όνειρο ήταν και πάει για τους Σαουδάραβες ο Κέβιν Ντε Μπρόινε. Τα σενάρια περί αποχώρησης του Βέλγου σούπερ σταρ από τη Μάντσεστερ Σίτι μπήκαν στον... πάγο οριστικά διά στόματος Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο Καταλανός τεχνικός της Σίτι διέψευσε επισήμως τα τελευταία σενάρια που ήθελαν τον Ντε Μπρόινε να έχει δώσει ήδη τα χέρια με ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Δίχως να μακρυγορήσει, ο Γκουαρδιόλα τόνισε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και πρόσθεσε πως ο Ντε Μπρόινε θα παραμείνει ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι.

«Όχι, ο Κέβιν δεν θα φύγει», δήλωσε ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ανακοινώνοντας ουσιαστικά την παραμονή του Βέλγου σταρ στο Μάντσεστερ.

