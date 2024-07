Ο Τιάγκο Αλκάνταρα ανακοίνωσε με ανάρτηση του στα Social Media την απόφαση του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση στα 33 του χρόνια.

Όπως αναμενόταν, ο Τιάγκο Αλκάνταρα έβαλε τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα. Ο Ισπανός χαφ στα 33 του χρόνια αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να κρεμάσει τα παπούτσια του, έχοντας ταλαιπωρηθεί πολύ εδώ και χρόνια από τραυματισμούς, με «αποκορύφωμα» την περασμένη σεζόν, στην οποία έκανε μόνο μια εμφάνιση με τη φανέλα της Λίβερπουλ.

«Θα είμαι πάντα πρόθυμος να δώσω πίσω ό,τι μου δόθηκε και είμαι ευγνώμων για τον χρόνο που το απόλαυσα. Ευχαριστώ, ποδόσφαιρο. Και σε όλους όσους με συνόδευσαν και με έκαναν καλύτερο παίκτη και άνθρωπο στην πορεία. Τα λέμε σύντομα, Τιάγκο», ανέφερε σε ανάρτηση του στα Social Media ο Ισπανός.

I will always be willing to give back what I have been given and I am grateful for the time I have enjoyed it.



Thank you, football. And to all who accompanied me and made me a better player and person along the way.



See you soon,

Thiago. pic.twitter.com/wtMxmF6z9L