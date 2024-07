Σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους ο Λούκας Πακετά ψάχνει την επιστροφή του στη Φλαμένγκο και προσπαθεί να πείσει τη Γουέστ Χαμ να τον αφήσει προκειμένου να... ξεφύγει από την επίσημη έρευνα που γίνεται στην Αγγλία για την εμπλοκή του στον στοιχηματισμό.

«Ανάσα» στην καριέρα του θέλει να δώσει ο Λούκας Πακετά. Ο έμπειρος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός βρίσκεται επίσημα στο μικροσκόπιο της αγγλικής ομοσπονδίας, καθώς κατηγορείται για συμμετοχή σε στοιχηματισμό. Σύμφωνα με τους Άγγλους ο Πακετά επιδίωξε να πάρει σκόπιμα κίτρινη κάρτα σε τέσσερις αναμετρήσεις, οι οποίες διεξήχθησαν από τον Νοέμβριο του 2022 έως και τον Αύγουστο του 2023, για στοιχηματικούς λόγους.

Όπως αναφέρουν στη Βραζιλία, ο λόγος αυτός έχει ωθήσει τον Πακετά να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τη Φλαμένγκο προκειμένου να επιστρέψει στην πατρίδα του και να ξεφύγει από τις κατηγορίες. Ο Πακετά ευελπιστεί πως η τιμωρία του δεν θα εξεταστεί από την FIFA εάν αποδειχθεί ένοχος και για αυτό τον λόγο προσπαθεί να επιστρέψει στη Βραζιλία και τη Φλαμένγκο.

Βέβαια ένα τέτοιο deal μόνο εύκολο δεν πρόκειται να είναι. Μπορεί ο Πακετά να είναι πρόθυμος να ρίξει τις οικονομικές του απαιτήσεις, ωστόσο στη Γουέστ Χαμ δεν αναμένεται να αφήσουν έτσι απλά τον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό, καθώς τα «σφυριά» αξιώνουν περισσότερα από 65 εκατομμύρια ευρώ για να τον παραχωρήσουν.

