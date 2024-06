Σύμφωνα με ξένο δημοσίευμα, η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι κοντά στην μεταγραφή του 18χρονου Έρικ Μορέιρα που είναι διεθνής με την Κ18 της εθνικής Γερμανίας.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ όπου έγραψε ότι η Νότιγχαμ Φόρεστ πλησιάζει στην απόκτηση του Έρικ Μορέιρα. Πρόκειται για 18χρονο Γερμανό εξτρέμ, ο οποίος αγωνίζεται στην δεύτερη ομάδα της Ζανκτ Πάουλι.

Nottingham Forest are closing in on Eric da Silva Moreira deal, as 18 year old talent from St. Pauli's on the verge of joining



Fee will be €1.5m plus add-ons, contract until June 2028.



Moreira, represented by Mendes and keen on move