Ακόμα και σε ερασιτεχνικό αγώνα 7Χ7 ο Σέρχιο Αγουέρο αγωνίζεται με την ένταση και το πείσμα του... παλιού καλού καιρού.

Μπορεί να αναγκάστηκε να κρεμάσει τα παπούτσια του σκληρά, μετά το πρόβλημα στην καρδιά του, όμως ο Σέρχιο Αγουέρο δεν έχει αφήσει εντελώς πίσω του το ποδόσφαιρο. Πλέον στα 36 του ο Αργεντινός παλαίμαχος αγωνίζεται σε παιχνίδια 7Χ7 με την ομάδα του την... Aguero FC, η οποία φορά και την εμφάνιση της Μάντσεστερ Σίτι!

Ο Κουν μάλιστα παίζει ακόμα με το ίδιο πάθος και ταπεραμέντο, κάτι που έγινε φανερό και στο τελευταίο ματς του. Μετά από ένα δυνατό μαρκάρισμα αντιπάλου του, ο Αγουέρο... εξοργίστηκε και τα έβαλε μαζί του, ζητώντας του τον λόγο σε έντονο ύφος και ξεκινώντας μια μικρή σύρραξη!

It got HEATED after this tackle against Sergio Aguero at @TST7v7 😳 pic.twitter.com/TwPHjmLDPy