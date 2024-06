Επίσημη επιστολή προς τις ομάδες της Premier League για τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν σε περίπτωση που καταργηθεί το VAR έστειλε η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος.

Σήμερα αναμένεται να γίνει η πολυαναμενόμενη ψηφοφορία των Άγγλων για το VAR. Μέσα στη σεζόν έχουν γίνει ουκ ολίγα διαιτητικά λάθη παρά την ύπαρξη του VAR, για τα οποία η Ένωση Διαιτητών (PGMOL) έχει απολογηθεί δημόσια και η Γουλβς ζήτησε την κατάργηση του, με τις ομάδες της Premier League να αναμένεται να ψηφίσουν την έκτη ημέρα του Ιουνίου.

Οι «λύκοι» είναι αυτοί που πιέζουν περισσότερο για την κατάργηση του VAR. Η ομάδα του Γουλβερχάμπτον φέρεται να έχει διαρρεύσει στα αγγλικά Μέσα και έναν...δεκάλογο μέσα από τον οποίο εξηγεί γιατί τάσσεται κατά του VAR.

Η διοργανώτρια αρχή της Premier League θέλει να πείσει τις ομάδες πως η κατάργηση του VAR θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα στην λίγκα. Όπως αποκαλύπτουν τα Μέσα του Νησιού, η Premier League έστειλε επιστολή σε όλες τις ομάδες τονίζοντας ότι με την κατάργηση του VAR θα γίνονται πάνω από 100 διαιτητικά λάθη.

Μέχρι στιγμής πάντως οι Άγγλοι τονίζουν ότι η πλειοψηφία των ομάδων αναμένεται να ταχθεί υπέρ του VAR, κάτι που μένει να φανεί στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί αργότερα μέσα στη μέρα.

🚨 The Premier League has sent a 'VAR Improvement Plan' to clubs before the annual general meeting today.



The League claims there would be 100 more incorrect refereeing decisions made per season if clubs vote to get rid of VAR.



(Source: @BBCSport) pic.twitter.com/I9pkoh7RGk