H Τότεναμ ανακοίνωσε πως έφτασε σε συμφωνία με τη Λειψία για την επέκταση του δανεισμού του Τίμο Βέρνερ, για ακόμα ένα χρόνο.

Κάτοικος Λονδίνου για (τουλάχιστον) ακόμα μια σεζόν ο Τίμο Βέρνερ. Ο Γερμανός επιθετικός αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό της σεζόν στην Τότεναμ, με εξάμηνο δανεισμό από τη Λειψία και οι Σπερς αποφάσισαν να τον κρατήσουν για ακόμα μια σεζόν.

Όπως ανακοίνωσαν οι Λονδρέζοι ο 28χρονος επιθετικός θα συνεχίσει στην Τότεναμ για ακόμα μια χρονιά, με τη μορφή δανεισμού, ενώ το deal των δυο πλευρών περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς, της τάξης των 15-16 εκατομμυρίων ευρώ.

