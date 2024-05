Ο Ντάργουιν Νούνιες απέφυγε επιδεικτικά να χειροκροτήσει τον Γιούργκεν Κλοπ στο αποχαιρετιστήριο ματς του Γερμανού, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων στην οπαδική τάξη της Λίβερπουλ.

Τον έφερε στη Λίβερπουλ πείθοντας τη διοίκηση να δώσει τα 85 εκατομμύρια ευρώ που ζητούσε η Μπενφίκα, τον στήριξε σε κάθε στραβή, αλλά δεν βρήκε ανταπόδοση.

Γιούργκεν Κλοπ και Ντάργουιν Νούνιες φαίνεται πως βρίσκονται στα «μαχαίρια», με τον Ουρουγουανό να ρίχνει ακόμα περισσότερο λάδι στη φωτιά μετά την απόφαση να διαγράψει όλες τις φωτογραφίες του με τη Λίβερπουλ από τα social media.

Αυτή τη φορά ο Ουρουγουανός πρωταγωνίστησε ξανά για αρνητικούς λόγους στο αποχαιρετιστήριο ματς του Γερμανού κόντρα στη Γουλβς. Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα συγκεκριμένα, οι παίκτες των Reds σχημάτισαν διάδρομο τιμής για να χειροκροτήσουν τον Κλοπ και το χειροκρότημα σεβασμού ήταν... σχεδόν καθολικό.

Μόνο ένας αποφάσισε να μην χειροκροτήσει και φυσιολογικά τράβηξε τα βλέμματα της προσοχής. Ο Νούνιες κράτησε σταυρωμένα τα χέρια του και η αντίδρασή του δεν άργησε να υποπέσει στην αντίληψη των οπαδών της Λίβερπουλ, οι οποίοι του άσκησαν έντονη κριτική.

Όλα τα παραπάνω συνηγορούν πως το μέλλον του νεαρού επιθετικού είναι τουλάχιστον αμφίβολο στη Λίβερπουλ, τη στιγμή που δημοσιεύματα στην Ισπανία τον εμπλέκουν με τη Μπαρτσελόνα.

Every player clapped as Klopp made his way through the guard of honour. All except one. The same player that couldn't have looked less interested during his final post-match team talk. pic.twitter.com/OypqO6Dolj