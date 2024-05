Ο Πεπ Γκουαρδιόλα απέδωσε φόρο τιμής στον απερχόμενο κόουτς της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, αφού ο Γερμανός τον αποκάλεσε «τον καλύτερο προπονητή στον κόσμο».

Γκουαρδιόλα και Κλοπ τρέφουν απεριόριστο σεβασμό ο ένας για τον άλλον, οπότε δεν ήταν έκπληξη το γεγονός ότι ο Κλοπ αναφέρθηκε στον Ισπανό τεχνικό και τα επιτεύγματά του την τελευταία εβδομάδα της θητείας του στη Λίβερπουλ, ενώ και ο Πεπ αντεπέδωσε στην συνέντευξη Τύπου του μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος!

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιούργκεν Κλοπ έβγαλε το καπέλο στον προπονητή της Σίτι, τονίζοντας πως είναι «καλύτερος προπονητής στον κόσμο» και πρόσθεσε ότι αν βάλεις οποιονδήποτε άλλο κόουτς στον πάγκο της Σίτι «δεν θα κερδίσει το πρωτάθλημα τέσσερις φορές στη σειρά».

Μετά τη νίκη επί της Γουέστ Χαμ που εξασφάλισε το τέταρτο συνεχόμενο στέμμα της των «Σίτιζενς», ήταν η σειρά του Γκουαρδιόλα να πλέξει το εγκώμιο του Γερμανού τεχνικού.

«Θα μου λείψει πολύ. Ο Γιούργκεν υπήρξε ένα πραγματικά σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. Με έφερε σε άλλο επίπεδο ως προπονητή. Σεβόμαστε απίστευτα ο ένας τον άλλον. Έχω την αίσθηση ότι θα επιστρέψει. Τον ευχαριστώ πολύ για τα λόγια του, αλλά ξέρει ότι πίσω μου υπάρχουν πολλά που μου παρέχει αυτός ο σύλλογος, αλλιώς μόνος μου δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω.

"He has been a big part of my life" ❤️



Pep Guardiola pays tribute to Jurgen Klopp after his final Liverpool game 👏



An immense rivalry comes to an end. pic.twitter.com/b40nlX25io