Ο Τιάγκο Σίλβα πήρε τον λόγο μετά το τέλος του αγώνα με την Μπόρνμουθ και αφού ευχαρίστησε ολόκληρο τον οργανισμό της Τσέλσι, αποχαιρέτησε με δάκρυα στα μάτια τους φιλάθλους της ομάδας.

Το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της Τσέλσι έδωσε το απόγευμα της Κυριακής ο Τιάγκο Σίλβα. Έπειτα από τέσσερα χρόνια στην ομάδα του Λονδίνου, ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός αποφάσισε να αποχωρήσει και να επιστρέψει στην πατρίδα του με σκοπό να κλείσει την καριέρα του στην Φλαμένγκο από όπου ξεκίνησαν όλα.

Thank you will never be enough. 💙 pic.twitter.com/86Ns1ecSWR

Ο 39χρονος πήρε τον λόγο μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα με σκοπό να πει το τελευταίο αντίο στους «μπλε». Αφού ευχαρίστησε τον σύλλογο για όσα του έδωσε, ο Τιάγκο Σίλβα αποχαιρέτησε τους φιλάθλους της ομάδας, μιλώντας με δάκρυα στα μάτια.

He will go down as one of the Chelsea greats. 💙 pic.twitter.com/DrQ7sdb8GI