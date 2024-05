Οι οπαδοί της Σίτι πανηγύριζαν στον αγωνιστικό χώρο την κατάκτηση της Premier League, μερίδα οπαδών της Γουέστ Χαμ φώναζαν απ΄τη την κερκίδα «Παρακολουθείς Ντέκλαν Ράις;»

Οι οπαδοί της Γουέστ Χαμ στόχευσαν στον σταρ της Άρσεναλ Ντέκλαν Ράις, αφού είδαν τη Μάντσεστερ Σίτι να εξασφαλίζει τον τίτλο στην Premier League.

Ο Ντέκλαν Ράις ήθελε...μια χάρη από την πρώην ομάδα του, αλλά η Γουέστ Χαμ γνώρισε την ήττα με 3-1 στο «Έτιχαντ», κι ο τίτλος παρέμεινε στη γαλάζια πλευρά του Μάντσεστερ.

Ο 25χρονος Άγγλος, ήταν ο αρχηγός των Σφυριών όταν κατέκτησαν το Conference League την περασμένη χρονιά, αλλά φέτος επέστρεψε στο στάδιο του Λονδίνου ως αντίπαλος. Έτσι οι οπαδοί της «Χάμερς» θυμήθηκαν τον πρώην αρχηγό τους στο «Έτιχαντ» φωνάζοντας ρυθμικά «Παρακολουθείς, Ντέκλαν Ράις;».

Εδώ το σχετικό βίντεο:

West Ham fans chant "are you watching, Declan Rice?" at the Etihad 😂😂😂 pic.twitter.com/CJ9NbwA7jN