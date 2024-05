Αρκετοί οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο του «Etihad», αμέσως μετά τη λήξη την αναμέτρησης κόντρα στη Γουέστ Χαμ και την κατάκτηση της Premier League.

Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι... μπούκαραν στον αγωνιστικό χώρο του «Etihad» αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης απέναντι στη Γουέστ Χαμ (3-1) που της χάρισε το πρωτάθλημα.

Η Σίτι κάπως έτσι έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαιρού που κατακτά για τέσσερις συνεχόμενες φορές το πρωτάθλημα.

MANCHESTER CITY WINS 4 IN A ROW, HISTORY HAS BEEN MADE pic.twitter.com/JOqCVuuFC6