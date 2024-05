Η αποστολή της Λίβερπουλ έφτασε στο «Άνφιλντ» για το τελευταίο ματς του Γιούργκεν Κλοπ και γνώρισε αποθεωτική υποδοχή από χιλιάδες οπαδούς.

Μπορεί η Λίβερπουλ να μην πήρε το πρωτάθλημα, όμως το τελευταίο ματς της σεζόν θα είναι μια μεγάλη γιορτή. Ο Γιούργκεν Κλοπ θα κοουτσάρει του Reds για τελευταία φορά την Κυριακή (19/5) στις 18:00 και οι οπαδοί θα τον τιμήσουν όπως του αξίζει για την προσφορά του αυτά τα εννέα χρόνια που ήταν στο Μέρσεϊσαϊντ.

H αποστολή της Λίβερπουλ έφτασε στο «Άνφιλντ» για τον αγώνα με τη Γουλβς για την τελευταία αγωνιστική της Premier League περίπου 1,5 ώρα πριν τη σέντρα και οι φίλοι των Reds τους επεφύλασσαν αποθεωτική υποδοχή, για χάρη του Γερμανού τεχνικού.

Liverpool arrive at Anfield ahead of Jurgen Klopp's last game 🚌🔴 pic.twitter.com/eamtnNbq61