Μπορεί να μην περνάει από το χέρι της ο τίτλος και να περιμένει γκέλα της Μάντσεστερ Σίτι, ωστόσο η Άρσεναλ έκανε την πρόβα της φιέστας στο «Έμιρεϊτς» ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής της Premier League.

Η ώρα στέψης πλησιάζει στην Premier League. Ένα από τα πιο συναρπαστικά πρωταθλήματα των τελευταίων ετών ολοκληρώνεται σήμερα στο Νησί. Η Μάντσεστερ Σίτι έχει το πάνω χέρι και είναι το ακλόνητο φαβορί καθώς με νίκη απέναντι στη Γουέστ Χαμ εξασφαλίζει το τέταρτο συνεχόμενο πρωτάθλημα Αγγλίας.

Η Άρσεναλ από την άλλη συνεχίζει να ελπίζει. Χρειάζεται ωστόσο δώρο από τη Γουέστ Χαμ, πέρα από τη δική της νίκη κόντρα στην Έβερτον για να κατακτήσει η ίδια το πρωτάθλημα έπειτα από 20 χρόνια. Στο στρατόπεδο των «κανονιέρηδων» ωστόσο υπάρχει ακόμα πίστη. Το απόγευμα του Σαββάτου, οι άνθρωποι της Άρσεναλ έκαναν μια πρόβα φιέστας στο «Έμιρεϊτς» με την κούπα παρούσα στο βόρειο Λονδίνο.

Όσοι βρέθηκαν στο γήπεδο της Άρσεναλ παρακολούθησαν την πρόβα του τίτλου. Πρόκειται ωστόσο για κάτι που συμβαίνει κάθε χρόνο, σε όποιο γήπεδο υπάρχει η πιθανότητα να γίνει στέψη. Από τη στιγμή που μαθηματικά η Άρσεναλ παραμένει στο κόλπο, ο σύλλογος ήταν υποχρεωμένος να κάνει μια πρόβα φιέστας, ανεξάρτητα από το εάν θα κατακτήσει ή όχι το πρωτάθλημα η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα.

Preparations for Arsenal's potential Premier League title victory if they win tomorrow and City lose/draw their game against West Ham... 👀🏆pic.twitter.com/fPVRWZXSG5