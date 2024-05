Την πρόβλεψη του για τον νικητή της Premier League έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στο four peat της Μάντσεστερ Σίτι.

Ένα από τα πιο συναρπαστικά πρωταθλήματα των τελευταίων ετών στην Premier League θα ολοκληρωθεί σήμερα. Μετά το μεγάλο διπλό στο βόρειο Λονδίνο απέναντι στην Τότεναμ η Μάντσεστερ Σίτι είναι το ξεκάθαρο φαβορί και με νίκη σήμερα στο «Έτιχαντ» απέναντι στη Γουέστ Χαμ η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα θα κατακτήσει το τέταρτο συνεχόμενο πρωτάθλημα.

Η Άρσεναλ από την άλλη πρέπει να κάνει το καθήκον της απέναντι στην Έβερτον και παράλληλα να ελπίζει σε ένα... δώρο της Γουέστ Χαμ ώστε να κατακτήσει εκείνη το πρώτο πρωτάθλημα έπειτα από 20 χρόνια.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε τη δική του πρόβλεψη και έδειξε ψήφο εμπιστοσύνης στη Μάντσεστερ Σίτι και στο four peat της ομάδας του Πεπ Γκουαρδίολα. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο Πιρς Μόργκαν για την Άρσεναλ και για το αν η ομάδα του Αρτέτα έχει πιθανότητες να σηκώσει σήμερα το πρωτάθλημα, με τον CR7 να απαντά πως δεν θα κατακτήσουν το πρωτάθλημα οι «κανονιέρηδες», στέλνοντας έτσι την κούπα για τέταρτη σερί σεζόν στην μπλε μεριά του Μάντσεστερ.

🇵🇹 “Arsenal are not gonna win the league”, says Cristiano Ronaldo.pic.twitter.com/65rbZ8FME8