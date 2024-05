Η Λίβερπουλ ανέβασε ένα φανταστικό video στα Social Media εν όψει του τελευταία παιχνιδιού του Γιούργκεν Κλοπ στον πάγκο των Reds.

Το τέλος μιας εποχής είναι προ των πυλών. Μετά από εννέα χρόνια ο Γιούργκεν Κλοπ αποχωρεί από τον πάγκο της Λίβερπουλ και με το τέλος της σεζόν θα τον διαδεχτεί ο Ολλανδός, Άρνε Σλοτ. Ο Γερμανός τεχνικός θα αποχαιρετήσει τους φίλους των Reds στο «Anfield» στο τελευταίο ματς της σεζόν, κόντρα στη Γουλβς (19/5, 18:00) για την τελευταία αγωνιστική της Premier League.

Παραμονή του «αντίο» του αναμορφωτή της Λίβερπουλ το κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ ανέβασε στα Social Media ένα φανταστικό video περίπου πέντε λεπτών με μερικές από τις μεγαλύτερες στιγμές του Κλοπ στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

"It’s difficult to say farewell, but let’s remember the good times…" ❤️🥹 pic.twitter.com/Gnlq0MbI2j