Ο Φιλ Φότνεν αναδείχθηκε παίκτης της σεζόν στην φετινή Premier League κι έγινε ο πέμπτος παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι που παίρνει αυτό το βραβείο.

Παίκτης της σεζόν για την φετινή σεζόν της Premier League αναδείχθηκε ο Φιλ Φόντεν της Μάντσεστερ Σίτι. Ο 23χρονος Άγγλος έχει σκοράρει 17 γκολ κι έχει δώσει οκτώ ασίστ σε 34 συμμετοχές με την φανέλα των «πολιτών» στο φετινό πρωτάθλημα κάνοντας πραγματικά την διαφορά για την ομάδα του.

Just how good has Phil Foden been in 2023/24? 🤌 pic.twitter.com/oG02RXwevc

Ο Φόντεν έγινε ο πέμπτος παίκτης των «σίτιζενς» μετά τους Κομπανί, Ντε Μπρόινε, Ρούμπεν Ντίας και Χάαλαντ που παίρνουν αυτό το βραβείο, με μόνο την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να έχει καλύτερη επίδοση, αφού το έχουν κερδίσει έξι παίκτες της.

🥁 Give it up for your @EASPORTSFC Player of the Season...



✨ Phil Foden ✨#PLAwards | @ManCity pic.twitter.com/MGwkYu19Or