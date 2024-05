«I Predict A Riot»: Η ιστορία πίσω από το τραγούδι που έγινε ύμνος της Λιντς (vid)

Το τραγούδι των Kaiser Chiefs' από το 2004 έχει γίνει ύμνος της Λιντς το 2024 στον δρόμο προς την επιστροφή στην Premier League.

Όσοι είναι άνω των 35 ετών, δεδομένα θα έχουν ακούσει έστω και μία φορά το «I Predict A Riot» που κυκλοφόρησε από τους Kaiser Chiefs το 2004. Το συγκεκριμένο κομμάτι που αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της Βρετανικής ροκ σκηνής, έχει επανέλθει στην επιφάνεια, όχι λόγω κάποιου remix που κυκλοφόρησε, αλλά εξαιτίας της Λιντς. Ναι της ποδοσφαιρικής ομάδας που έχει ως έδρα την ομώνυμη πόλη από όπου έχει...ρίζες και ο fonrtman του συγκροτήματος, Ricky Wilson.

Αυτή η σύνδεση λοιπόν είχε ως αποτέλεσμα τα «Παγώνια» να το υιοθετήσουν κατά κάποιο τρόπο ως soundtrack της προσπάθειας που κάνουν για επιστροφή στην Premier League από την Championship και τα videos που κυκλοφορούν από τις εξέδρες του «Έλαν Ρόουντ» να γίνονται viral λόγω της ατμόσφαιρας που δημιουργείται εκεί.

🎶 I Predict A Riot! 🎶 pic.twitter.com/OiB6Yr2Va8 — Leeds United (@LUFC) May 16, 2024

Μία ατμόσφαιρα που εντυπωσίασε ακόμα και τον Ricky Wilson, όπως μπορείτε να δείτε και στο παρακάτω video...

Η ιστορία του τραγουδιού

Ποια όμως είναι η ιστορία αυτού του κομματιού; Στηρίζεται σε κάποιο πραγματικό γεγονός ή είναι απλά ένα κολάζ εμπνεύσων των Ricky Wilson, Andrew White, Simon Rix, Nick Baines και Nick Hodgson που έγραψαν τους στίχους;

Διαβάζοντας κανείς τα όσα λέει το τραγούδι, αντιλαμβάνεται πως αποτελεί περιγραφή μιας κλασσικής Βρετανικής νύχτας, με κόσμο μεθυσμένο έξω από τα μεγάλα clubs και ανθρώπους εκτός εαυτού να τσακώνονται και να πλακώνονται στο ξύλο, πολλές φορές άνευ λόγου και αιτίας.

LEEDS INTO CHAMPIONSHIP PLAYOFF FINAL via 4-0 thrashing of Norwich. Fans celebrate special night at Elland Road by belting out I Predict A Riot. 🔥



One of England's most storied clubs, & most tortured fanbases, 90 minutes from a Premier League return. ⚪️pic.twitter.com/o4KEIiomEX May 16, 2024

Μιλώντας στον Gurdian, ο ντράμερ του Chiefs είχε πει: «Έπαιζα μουσική στο club «The Cockpit» μαζί με τον φίλο μου τον Nick, όταν γυρνώντας πίσω στο σπίτι, έξω από ένα μεγάλο νυχτερινό κέντρο, είδαμε αρκετό κόσμο να μαλώνει με την αστυνομία. Μόλις έφτασα, έπαιξα ένα ριφ στο πιάνο και άρχισα να τραγουδάω έναν στίχο που έλεγε «A friend of a friend, he got beaten», ο οποίος πραγματικά υπήρχε, καθώς ήταν φίλος του Nick.

Leeds fans belting out “I Predict A Riot” at full-time yesterday is simply superb content.



pic.twitter.com/znKjdvuaGM — HLTCO (@HLTCO) February 24, 2024

Όσον αφορά τον τίτλο; Ο Nick Hodgson έχει αποκαλύψει πως «γεννήθηκε»: «Ένα βράδυ στο Pigs έπαιζαν οι Black Wire που τρέλαιναν τον κόσμο. Σε κάποια φάση είδα τους μπράβους του μαγαζιού να τρέχουν προς μία πλευρά και είπα στον διευθυντή του club «προβλέπω πως θα γίνουν επεισόδια» (σ.σ I Predict A Riot).

Οι στίχοι...

Watching the people get lairy

It's not very pretty I tell thee

Walking through town is quite scary

It's not very sensible either

A friend of a friend he got beaten

He looked the wrong way at a policeman

Would never have happened to Smeaton

An Old Leodensian

La...la la la la la

Ah...la la la la la

I predict a riot

I predict a riot

I predict a riot

I predict a riot

I tried to get to my taxi

The man in a tracksuit attacks me

He said that he saw it before me

And wants to get things a bit gory

Girls scrabble round with no clothes on

To borrow a pound for a condom

If it wasn't for chip fat they'd be frozen

They're not very sensible

La...la la la la la

Ah...la la la la la

I predict a riot

I predict a riot

I predict a riot

I predict a riot

And if there's anybody left in here

That doesn't want to be out there

Ah...

Watching the people get lairy

It's not very pretty I tell thee

Walking through town is quite scary

It's not very sensible

La...la la la la la

Ah...la la la la la

I predict a riot

I predict a riot

I predict a riot

I predict a riot

And if there's anybody left in here

That doesn't want to be out there

I predict a riot

I predict a riot

I predict a riot

I predict a riot