Την πρώτη της καλοκαιρινή μεταγραφική κίνηση φέρεται να αποκάλυψε η Άρσεναλ στην παρουσίαση της νέας της φανέλας.

Η Άρσεναλ παρουσίασε τη νέα της φανέλα η οποία ξεχωρίζει λόγω του σήματος της. Οι «κανονιέρηδες» ωστόσο φαίνεται πως... άθελα τους επισημοποίησαν και την πρώτη τους καλοκαιρινή μεταγραφική κίνηση τους.

Ο λόγος για τον Ντάβιντ Ράγια. Ο Ισπανός αγωνίζεται στους «κανονιέρηδες» φέτος ως δανεικός από την Μπρέντφορντ, με την Άρσεναλ ωστόσο να έχει την επιλογή να ενεργοποιήσει τη ρήτρα των 32 εκατομμυρίων ευρώ που συμφώνησαν οι δύο ομάδες το περασμένο καλοκαίρι.

Η απόφαση φαίνεται να έχει ήδη παρθεί, καθώς ο Ράγια βρίσκεται κανονικά στο βίντεο της νέας φανέλας που ανέβασε το πρωί της Πέμπτης η Άρσεναλ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Μια μεταγραφή η οποία ωστόσο δεν προκαλεί μεγάλη έκπληξη καθώς ο Ισπανός έχει καταφέρει να κερδίσει τη φανέλα του βασικού τερματοφύλακα από τον Ράμσντεϊλ.

Ο Ράγια διανύει μια μεστή σεζόν φέτος στο Βόρειο Λονδίνο, μετρώντας 40 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 20 clean sheets.

