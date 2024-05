Την εμφάνιση που θα φοράνε οι ποδοσφαιριστές της τη σεζόν 2024/25 παρουσίασε σήμερα η Άρσεναλ.

Μπορεί η Άρσεναλ να δίνει την Κυριακή το τελευταίο της φετινό παιχνίδι, ελπίζοντας παράλληλα σε δώρο της Γουέστ Χαμ για να καταφέρει να επιστρέψει στην κορυφή της Αγγλίας μετά από 20 χρόνια, ωστόσο στο στρατόπεδο των «κανονιέρηδων» σκέφτονται ήδη την επόμενη σεζόν.

Η λονδρέζικη ομάδα κυκλοφόρησε σήμερα τη φανέλα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου η οποία εντυπωσιάζει και συγκεντρώνει θετικά σχόλια. Με το κλασικό κόκκινο χρώμα να πρωταγωνιστεί φυσικά. Το λευκό φέτος κάνει ωστόσο τη μεγάλη διαφορά, καθώς σε αντίθεση με άλλες χρονιές, στη συγκεκριμένη εμφάνιση βρίσκεται σε μεγαλύτερα σημεία.

Το «κλειδί» της φανέλας ωστόσο βρίσκεται στο σήμα. Εκεί η Άρσεναλ σε συνεννόηση φυσικά με την Adidas προτίμησε να τοποθετήσει μονάχα ένα κανόνι και όχι το κλασικό σήμερα της ομάδας, προχωρώντας σε μια σημαντική αλλαγή.

We are The Arsenal 🔴 Introducing the new 24/25 Arsenal Home jersey. 👉👉 https://t.co/pmeUUbpOBb pic.twitter.com/E1fTmC7UC5

The Year of the Cannon 🔴⚪️



Our new 24/25 Arsenal x @adidasFootball home kit is available now 👇