Ο Ρις Τζέιμς αποβλήθηκε στην αναμέτρηση με την Μπράιτον για ένα ανόητο χτύπημα εκτός φάσης στον Ζοάο Πέδρο και σύμφωνα με τους κανονισμούς της Premier League θα χάσει την τελευταία αγωνιστική για φέτος αλλά και τα πρώτα τρία παιχνίδια της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο ολοκλήρωσε τη σεζόν του ο Ρις Τζέιμς. Ο αρχηγός της Τσέλσι που ταλαιπωρήθηκε από το ξεκίνημα με συνεχόμενους και σοβαρούς τραυματισμούς αποβλήθηκε στο παιχνίδι με την Μπράιτον και λίγο έλειψε να κριθεί μοιραίος, ωστόσο οι Λονδρέζοι κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμα και να φύγουν με το διπλό από την έδρα των «γλάρων».

Ο Άγγλος μπακ προχώρησε σε μια εντελώς ανόητη κίνηση στα τελευταία λεπτά του αγώνα, χτυπώντας εκτός φάσης τον Ζοάο Πέδρο. Η κίνηση αυτή οδήγησε στον διαιτητή να εξετάσει τη φάση στο VAR και εν τελεί να δείξει την κόκκινη κάρτα στον Τζέιμς ο οποίος αποβλήθηκε στην δεύτερη του συμμετοχή μετά από την πεντάμηνη απουσία του. Αυτή μάλιστα για τον Άγγλο ήταν η δεύτερη κόκκινη κάρτα της σεζόν, έχοντας αντικρίσει μια ακόμη τον Νοέμβρη απέναντι στη Νιούκαστλ.

Το χειρότερο της υπόθεσης για τον Τζέιμς είναι ότι θα χάσει τα τέσσερα επόμενα παιχνίδια πρωταθλήματος. Θα απουσιάσει από την τελευταία αγωνιστική με την Μπόρνμουθ και θα χάσει τα πρώτα τρία της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

