Στον πάγκο της Σάλτσμπουργκ θα κάτσει ο βοηθός του Γιούργκεν Κλοπ στη Λίβερπουλ όλα αυτά τα χρόνια, Πεπ Λάιντερς.

Την τελευταία του εβδομάδα στο «Άνφιλντ» διανύει ο Γιούργκεν Κλοπ. Ο Γερμανός τεχνικός θα δώσει την Κυριακή το τελευταίο του παιχνίδι ως τεχνικός της Λίβερπουλ και ήδη έχει μπει στο mood τους... last dance, απολαμβάνοντας το «Άνφιλντ» από κάθε πιθανή γωνία.

Μαζί του θα αποχωρήσει και το τεχνικό σταφ που είχε όλα αυτά τα χρόνια στο «Άνφιλντ», με τον Πεπ Λάιντερς να μην αποτελεί εξαίρεση. Ο Ολλανδός που από το 2018 βρίσκεται στο πλευρό του Κλοπ αναμένεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην προπονητική του καριέρα, καθώς όπως γνωστοποιήθηκε θα αναλάβει τη θέση του τεχνικού της Σάλτσμπουργκ από την ερχόμενη σεζόν.

Ο Πεπ Λάιντερς έχει εργαστεί στο παρελθόν ως προπονητής μόνο στις μικρές ομάδες της Λίβερπουλ και της ολλανδικής Ναϊμέχεν όπου έμεινε μόλις για ένα εξάμηνο. Αυτή αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη του πρόκληση σε επίπεδο πρώτου προπονητή, με τη Σάλμτσμπουργκ να του δίνει τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας.

Pep Lijnders will take up the role of head coach at Red Bull Salzburg following his departure from Liverpool.