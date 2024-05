Ο Γιούργκεν Κλοπ βρέθηκε στο «Άνφιλντ» και αντίκρισε μόνος του από κάθε γωνία το δεύτερο του... σπίτι, πριν από το τελευταίο του παιχνίδι στον πάγκο της Λίβερπουλ την ερχόμενη Κυριακή.

Στους ρυθμούς του last dance του Γιούργκεν Κλοπ κινείται ολόκληρος ο οργανισμός της Λίβερπουλ. Ο Γερμανός τεχνικός θα κλείσει το μεγάλο του κεφάλαιο στο Μέρσεϊσαϊντ την ερχόμενη Κυριακή στον εντός έδρας αγώνα με τη Γουλβς στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της Premier League.

Ένας αγώνας που αναμένεται να... σπάσει καρδιές στο «Άνφιλντ», με τον Κλοπ να είναι φυσικά το κεντρικό πρόσωπο. Ο Γερμανός φαίνεται ωστόσο πως κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να απολαύσει όσο περισσότερο γίνεται αυτά τα τελευταία του 24ωρα στη Λίβερπουλ, καθώς το απόγευμα της Τρίτης βρέθηκε μόνος του στο «Άνφιλντ».

Ο Κλοπ στάθηκε στη σέντρα του γηπέδου και κοίταξε το γήπεδο από όλες τις πλευρές, πριν ανέβει στο πέταλο του Kop, από όπου αντίκρισε τον αγωνιστικό χώρο. Ο Γερμανός ήταν εντελώς μόνος του και θέλησε με αυτόν τον τρόπο να βιώσει ήρεμος το «Άνφιλντ» για μια τελευταία φορά, μετρώντας πλέον αντίστροφα για το τελευταίο του παιχνίδι.

Klopp alone inside Anfield🥹😭



I’m genuinely not ready for Sunday, not even one bit 😭😭pic.twitter.com/UmndizCQK4