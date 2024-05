Οπαδοί της Άρσεναλ έκαναν τη νύχτα μέρα έξω απ' το ξενοδοχείο της Σίτι, αλλά η αποστολή ήταν ακόμα στο... Μάντσεστερ (vid)

Οι οπαδοί της Άρσεναλ έριξαν πυροτεχνήματα έξω από το ξενοδοχείο της ομάδας της Μάντσεστερ Σίτι τα ξημερώματα της Τρίτης αλλά αργότερα ανακαλύψαν ότι ο Πεπ Γκουαρδιόλα και οι παίκτες του δεν ήταν εκεί.

Μερίδα οπαδών της Άρσεναλ θέλησαν να κάνουν δύσκολη τη βραδιά των παικτών της Σίτι με τον... παραδοσιακό πλέον τρόπο των πυροτεχνημάτων μεσούσης της βραδιάς, μόνο που ατύχησαν!

Η Μάντσεστερ Σίτι αντιμετωπίζει την Τότεναμ σε μια τεράστια αναμέτρηση στην Premier League απόψε (14/05). Σε περίπτωση που οι νυν πρωταθλητές κερδίσουν, θα περάσουν στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος στην κορυφή της βθαμολογίας και στο +2 από την Άρσεναλ που διεκδικεί τον τίτλο. Αλλά αν οι Σπερς όμως καταφέρει να τους σταματήσει, τότε οι Gunners θα είναι στη θέση του οδηγού την Κυριακή.

Οι οπαδοί της Άρσεναλ θέλησαν να βοηθήσουν όπως μπορούν την ομάδα του Αρτέτα και έριξαν πυροτεχνήματα στις 2 το πρώι έξω από το ξενοδοχείο στο οποίο επρόκειτο να μείνει η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ωστόσο, η Σίτι ήταν ακόμα στο Μάντσεστερ εκείνη την ώρα, αφού είχε προγραμματίσει να ταξιδέψουν στο Λονδίνο το πρωί της Τρίτης (14/05).

