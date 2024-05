Τις 111 ασίστ έφτασε στην Premier League ο Κέβιν Ντε Μπρόινε σκαρφαλώνοντας στην 2η θέση της σχετικής all time λίστας!

Θέμα χρόνου ήταν... Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε είναι πλέον ο 2ος ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες ασίστ στην ιστορία της Premier League. Ο Βέλγος σούπερ σταρ ήταν αυτός που «σέρβιρε» στον Γιόσκο Γκβάρντιολ το πρώτο γκολ της Μάντσεστερ Σίτι στο Λονδίνο απέναντι στη Φούλαμ.

GVARDIOL WITH AN ABSOLUTE INSANE GOAL FOR MANCHESTER CITY HATERS SILENCED AGAIN pic.twitter.com/BbtnuFrBkB

Μια ιστορική ασίστ για τον Ντε Μπρόινε που σκαρφάλωσε στην 2η θέση της all time λίστας των ασίστ της Premier League. Σε 257 αναμετρήσεις ο Ντε Μπρόινε μετράει 111 ασίστ, όσες είχε και ο Σεσκ Φάμπρεγκας σε 350 συμμετοχές.

Πλέον ο σταρ των «πολιτών» έχει μόνο τον Ράιαν Γκιγκς από πάνω του. Ο άλλοτε άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, έχοντας «σερβίρει» σε επίπεδο Premier League 164 γκολ σε 632 παιχνίδια.

🅰️ Most assists provided in Premier League history:



🥇 Riyan Giggs 164 Assists in 632 Games



🥈 Kevin De Bruyne 111 Assists in 257 Games



🥈Cesc Fàbregas 111 Assists in 350 Games



Reached Fabregas record in 93 fewer games! 🔥 pic.twitter.com/vXwrLCCoyy