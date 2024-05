Τη φανέλα για την επόμενη αγωνιστική περίοδο που θα την βρει με τον Άρνε Σλοτ στον πάγκο παρουσίασε η Λίβερπουλ.

Νέα εποχή, νέα φανέλα για τη Λίβερπουλ. Οι «κόκκινοι» παρουσίασαν τη φανέλα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου η οποία εντυπωσιάζει και ξεχωρίζει λόγω του λευκής λεπτομέρειας που έχει στον λαιμό της εμφάνισης

Μεγάλη έμφαση έδωσε και στις λεπτομέρειες των χρωμάτων η Λίβερπουλ, με το σήμα της ομάδας να έχει χρυσή απόχρωση. Πρόκειται για τη φανέλα της... νέας εποχής, καθώς έπειτα από σχεδόν εννιά χρόνια ο Γιούργκεν Κλοπ θα αποχωρήσει από το «Άνφιλντ», με τη θέση του να αναμένεται να την αναλάβει ο Άρνε Σλοτ.

Ο Ολλανδός τεχνικός τα έχει βρει σε όλα με τη Λίβερπουλ και το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση. Οι «κόκκινοι» έχουν «σφραγίσει» το οριστικό deal με τη Φέγενορντ με τους Άγγλους να τονίζουν ότι αναμένεται να δαπανήσουν ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Ciao 👋 Our 2024/25 @nikefootball home kit has arrived. 😍



Inspired by Rome ‘84.