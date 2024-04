Όπως μετέδωσε το Foot Mercato, η Μάντσεστερ Σίτι θέλει να ντύσει στα γαλάζια τον Λούκας Πακετά της Γουέστ Χαμ και έχει ήδη συμφωνήσει μαζί του σε όλες τις λεπτομέρειες του ενδεχόμενου συμβολαίου του.

Μπορεί να βρίσκεται μεσούσης της «μάχης» για το repeat του τρεμπλ, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως η Μάντσεστερ Σίτι δεν... κοιτάει μπροστά. Οι Πολίτες ήδη σχεδιάζουν την επόμενή τους ημέρα και σε αυτή δείχνουν αποφασισμένοι να έχει ρόλο ο Λούκας Πακετά της Γουέστ Χαμ.

Η πρωταθλήτρια Αγγλίας είχε ενδιαφερθεί έντονα για τον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό και το περασμένο καλοκαίρι, προσφέροντας μέχρι και 100 εκατομμύρια ευρώ στα Σφυριά για χάρη του, ωστόσο η υπόθεσή του ναυάγησε.

Πάντως, η Σίτι δεν το έβαλε κάτω και είναι έτοιμη να φουλάρει για να τον ντύσει στα γαλάζια την επόμενη μεταγραφική περίοδο. Όπως μετέδωσε το Foot Mercato και ο - πάντα έγκυρος - δημποσιογράφος Σάντι Αουνά, οι Πολίτες τα έχουν βρει σε όλα με τον Πακετά, όσον αφορά τη διάρκεια και τα κέρδη του ενδεχόμενου συμβολαίου του και έχουν πάρει το σημαντικότατο «ναι» του παίκτη.

🚨EXCL: 💙🇧🇷 #PL |



🤝💰 Manchester City have an agreement on personal terms (contract duration, salary) with Lucas Paquetá on long term contract



⏳️ No negotiations or talks taking place between West Ham and Manchester City but the player's agents expect clubs to negotiate a… pic.twitter.com/lxupqcgXbK