Ποστέκογλου: «Αν το μόνο που θέλετε είναι να παίξετε στο Champions League, μην έρθετε στην Τότεναμ» (vid)

Ο προπονητής της Τότεναμ, Άγγελος Ποστέκογλου, δηλώνει ότι δεν ενδιαφέρεται να αποκτήσει παίκτες που θα ήθελαν να έρθουν στην ομάδα μόνο αν προκριθεί στο Champions League.

Η Τότεναμ είναι πέμπτη στην Premier League, με τις πέντε πρώτες ομάδες της κορυφαίας κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου να κερδίζουν μια θέση στο ανανεωμένο Champions League της επόμενης σεζόν. Ωστόσο, ο τεχνικός της ομάδας Άγγελος Ποστέκογλου δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για τις οικονομικές επιπτώσεις σε περίπτωση που οι Σπερς χάσουν την πρόκριση στη διοργάνωση.

«Θέλω ανθρώπους που θέλουν να έρθουν στην Τότεναμ. Δεν θέλω αυτούς τους παίκτες [που επηρεάζονται από το Champions League] γιατί δεν θέλουν να έρθουν στην Τότεναμ, θέλουν να παίξουν Champions League. Ψάχνω για έναν συγκεκριμένο τύπο χαρακτήρα. Είχαμε δύο μεταγραφικά παράθυρα μέχρι στιγμής και δεν είχα κανένα πρόβλημα να φέρω παίκτες που θέλω σε αυτόν τον σύλλογο παρά το γεγονός ότι δεν παίζουν στο Champions League», ανέφερε.

Οι Σπερς αυτή την εβδομάδα ανακοίνωσαν απώλειες για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με έλλειμμα 86,8 εκατ. λιρών στους λογαριασμούς τους για το 2022-23 και ο πρόεδρος Ντάνιελ Λέβι δήλωσε ότι ο σύλλογος βρίσκεται σε συζητήσεις με «υποψήφιους επενδυτές».

Παρά τις απώλειες αυτές, η Τότεναμ, που τερμάτισε 8η στην Premier League την περασμένη σεζόν, είδε τα έσοδα να αυξάνονται κατά 24% και δεν κινδυνεύει να παραβιάσει τους κανονισμούς της Premier League για τα κέρδη και τη βιωσιμότητα (PSR).

Ο Ποστέκογλου, που διορίστηκε το περασμένο καλοκαίρι, αναγνώρισε ότι ο σύλλογος δεν θα περιοριστεί όπως άλλοι στη μεταγραφική περίοδο, με τον σχεδιασμό να βρίσκεται «σε καλό δρόμο»!

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι από τη δική μας οπτική γωνία, δεν είμαστε ένας από τους συλλόγους που θα περιοριστούν όπως άλλοι. Είχα μια ξεκάθαρη γραμμή επικοινωνίας σχετικά με το πού βρισκόμαστε ως ποδοσφαιρικός σύλλογος και τίποτα από όσα ανέλαβα δεν με εξέπληξε με οποιονδήποτε τρόπο. Είμαστε σε καλή θέση και ελπίζω να μπορέσουμε να χτίσουμε πάνω σε αυτό».

“If you want Champions League football and that's all you want? Do NOT come to Tottenham”.



Ange Postecoglou ⚪️❌pic.twitter.com/ubAbzmYQnX