Πέντε μήνες μετά την απόφασή του να θέσει την έπαυλή του προς πώληση, ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον τελικά κατάφερε να την πουλήσει για ένα ποσό που αγγίζει τα 3,7 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με την «Daily Mail», ο θρυλικός προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε αποφασίσει να πουλήσει την ιδιοκτησία του μετά τον θάνατο της συζύγου του, Λέιντι Κάθι σε ηλικία 84 ετών, και τελικά βρήκε αγοραστή πέντε μήνες αργότερα.

Πρόκειται για μια έπαυλη με πέντε υπνοδωμάτια στην περιοχή Chesire, όπου περιλαμβάνει κάθε λογής ανέσεις. Το σαλόνι διαθέτει διπλά τζάμια μπαλκονόπορτες και μεγάλο σύστημα ηχείων, καθώς και «φλόγα αερίου με επίδραση άνθρακα» για οικιακή ζεστασιά και άνεση στην περιοχή.

Ο κήπος είναι εντυπωσιακά καλά διατηρημένος και διαθέτει μια εκπληκτική πέτρινη βεράντα. Σύμφωνα με την καταχώριση, τα παρτέρια είναι «καλά εφοδιασμένα με μια ποικιλία από δέντρα, φυτά και φράχτες για να παρέχουν μια ζώνης προστασίας για τα αδιάκριτα βλέμματα».

Το εσωτερικό του σπιτιού είναι άψογο, εμποτισμένο με χαρακτήρα, μοντέρνα εξαρτήματα, απαλό φωτισμό και μεγάλα παράθυρα.

Φωτογραφίες από την έπαυλη έδωσαν μια εικόνα για τη ζωή του ζευγαριού, με φωτογραφίες και αναμνηστικά από τις εμπειρίες του Σκωτσέζου θρύλου να είναι ορατές γύρω από το σπίτι. Επιπλέον, το σπίτι διαθέτει το δικό του γυμναστήριο, καθώς και γκαρνταρόμπα, διπλό γκαράζ και χώρο μπαρ.

