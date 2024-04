Βαράν: «Από την διάσειση, ήθελα να με χαστουκίσω στο ματς με την Σίτι, δεν θυμάμαι τον αγώνα με τη Νιγηρία»

Ο Ραφαέλ Βαράν μίλησε για το ματς στο Μουντιάλ του 2014 όπου υπέστη απώλεια μνήμης, δίνοντας λεπτομέρειες και για το τι συνέβη και κόντρα στη Γερμανία όπου έχασε τον Χούμελς στη φάση του γκολ του.

Ο Ραφαέλ Βαράν μίλησε για τα χειρότερα ματς της καριέρας του. Ο Γάλλος στόπερ, αναφέρθηκε στους αγώνες που είχε υποστεί διάσειση.

Όπως εξηγεί ο αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε τουλάχιστον δύο ματς είχε υποστεί απώλεια μνήμης.

Αρχικά αναφέρθηκε στο ματς με τη Σίτι όταν έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτης: «Τα λάθη στο παιχνίδι με τη Σίτι στο Ετιχαντ; Κατά τη διάρκεια αυτού του παιχνιδιού έπαθα διάσειση. Το ένιωσα από το ζέσταμα και είπα μέσα μου: "Ξύπνα". Σχεδόν ήθελα να χαστουκίσω τον εαυτό μου. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι τρεις πρώτες μου μπάλες ήταν τεχνικά καθαρές, αλλά ήταν πολύ αργές. Δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ, ήμουν σαν θεατής. Το παιχνίδι πήγε στραβά για μένα και, εκ των υστέρων, κατάλαβα ότι είχε σχέση με το σοκ που είχα υποστεί. Δεν είχα χάσει ποτέ τέτοιου είδους σημαντικούς αγώνες, αντίθετα συνήθως είναι αυτοί στους οποίους καταφέρνω να είμαι πιο συγκεντρωμένος. Στην αρχή πήρα την αποβολή ως κάτι προσωπικό, αν και συλλογικά δεν τα πήγαμε καλά. Αναρωτήθηκα πολύ και, τελικά, κατάλαβα ότι αυτά τα λάθη δεν είχαν πέσει από τον ουρανό».

