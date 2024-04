Ανησυχία επικρατεί στην Premier League, με τη διοργανώτρια αρχή να έχει ζητήσει την προσοχή των ομάδων υπό τον φόβο τρομοκρατικού χτυπήματος μετά το μακελειό της Μόσχας.

«Συναγερμός» στην Premier League για τυχόν τρομοκρατικό χτύπημα. Σύμφωνα με την Daily Mail η διοργανώτρια αρχή έχει ζητήσει από όλες τις ομάδες της μεγάλης κατηγορίας την προσοχή, με τον φόβο για τρομοκρατικό χτύπημα να είναι αρκετά μεγάλος μετά το μακελειό της Μόσχας.

Όπως αναφέρουν οι Άγγλοι, η Premier League έχει ήδη επικοινωνήσει με όλες τις ομάδες του πρωταθλήματος και τους έχει ζητήσει να είναι πιο προσεκτικές, τόσο εκτός των γηπέδων όσο και εντός. Οι σύλλογοι μάλιστα προχώρησαν σε γρήγορες κινήσεις, αυξάνοντας τα μέτρα ασφαλείας αλλά και τους υπεύθυνους στα γήπεδα.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, στις τάξεις της Premier League υπήρχε έντονη ανησυχία για το Σαββατοκύριακο που πέρασε, λόγω του Πάσχα των Καθολικών. Δεν αποκλείεται οι ομάδες να συνεχίσουν με τα πολύ αυστηρά μέτρα μέχρι το τέλος της σεζόν, θέλοντας φυσικά να αποφύγουν οτιδήποτε δυσάρεστο.

🚨 The Premier League has written to clubs to warn them of the potential of a terror attack after the sickening assault on a Moscow concert hall that killed at least 137 people.



