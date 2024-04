Σε μια εντελώς διαφορετική εποχή έχει μπει πλέον το ποδόσφαιρο, με την αύξηση των καθυστερήσεων να έχει φέρει περισσότερα γκολ! Τρανό παράδειγμα η Premier League που έχει περισσότερα γκολ από κάθε άλλη χρονιά μετά το 90'!

Στην κόψη του ξυραφιού φαίνεται πως θα κριθεί ο φετινός τίτλος της Premier League. Μεγάλη κερδισμένη της αγωνιστικής ήταν η Λίβερπουλ η οποία επικράτησε με 2-1 της Μπράιτον και εκμεταλλεύτηκε τη λευκή ισοπαλία στο «Έτιχαντ» ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και την Άρσεναλ, μένοντας μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας.

Μια από τις πιο εντυπωσιακές μάχες τίτλου, εάν όχι η πιο εντυπωσιακή. Ωστόσο, όπως αποδεικνύεται, το φετινό πρωτάθλημα της Premier League πρόκειται γενικότερα για ένα από τα πιο εντυπωσιακά των τελευταίων ετών, με το ποδόσφαιρο να έχει μπει σε μια εντελώς νέα εποχή.

Η απόφαση της FIFA να αυξήσει τις καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια των αγώνων φάνηκε για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Εκεί για πρώτη φορά οι διαιτητές ακολούθησαν τη λογική της παγκόσμιας συνομοσπονδίας, αυξάνοντας τις καθυστερήσεις στους αγώνες, θέλοντας να αναπληρώσουν τον χρόνο που χανόταν άσκοπα την ώρα των παιχνιδιών.

Αυτό παρατηρείται φέτος και στην Premier League. Ο χρόνος στα παιχνίδια φέτος ξεπερνά τα 100 λεπτά, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στα χρονικά της Premier League. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη αύξηση, με τη σεζόν 2021/22 να βρίσκεται από πίσω με μέσο όρο λεπτών στα 97 λεπτά, την ώρα που την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο ο μέσος όρος ξεπερνά τα 101 λεπτά αγώνα.

Η αλλαγή της FIFA έχει φέρει και περισσότερο θέαμα στα γήπεδα της Premier League, με τα γκολ στις καθυστερήσεις να έχουν αυξηθεί θεαματικά. Μόλις το περασμένο Σάββατο, στα παιχνίδια της ημέρας μπήκαν συνολικά πέντε γκολ στις καθυστερήσεις, με τα δύο μάλιστα στο Μπρέντφορντ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι «κόκκινοι διάβολοι» προηγήθηκαν στο 96ο λεπτό, με την Μπρέντφορντ ωστόσο να σώζει τον βαθμό στο 99'!

Yesterday's Premier League fixtures saw 5 goals scored after the 90th minute!



Newcastle 4-3 West Ham (Barnes 90')

Sheffield United 3-3 Fulham (Muniz 90+3')

Bournemouth 2-1 Everton (Coleman 90+1' (OG))

Brentford 1-1 Man United (Ajer 90+9', Mount 90+6') pic.twitter.com/2VIiYXuDJi