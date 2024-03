Το πρακτορείο που εκπροσωπεί τον Τονάλι θέλησε να ρίξει τους τόνους γύρω από τον ντόρο που έχει ξεσπάσει, τονίζοντας πως η ανακοίνωση της FA αφορά τις έρευνες που διεξάγονται από τον Οκτώβριο.

Ντόρος ξέσπασε ξανά στην Premier League γύρω από την υπόθεση του Σάντρο Τονάλι, καθώς η FA με ανακοίνωση ενημέρωσε πως βρίσκεται στο μικροσκόπιο για 50 παράνομα στοιχήματα κι έδωσε την... πάσα στα αγγλικά Μέσα να προσθέσουν πως ο Ιταλός στοιχημάτιζε ακόμα και σε ματς της Νιούκαστλ!

Ο νεαρός χαφ έχει διορία μέχρι τις 4 Απριλίου να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη, όμως η πλευρά του φρόντισε πρωτίστως να ξεδιαλύνει το τοπίο σε δημόσιο φάσμα.

Συγκεκριμένα το πρακτορείο που εκπροσωπεί τον Τονάλι, GR Sports, ενημέρωσε ότι η έρευνα που διεξάγεται δεν προσφέρει κάτι καινούριο στη συζήτηση και αφορά το σκάνδαλο που είχε ξεσπάσει πίσω στον Οκτώβριο με πρωταγωνιστή τον Ιταλό, ο οποίος θέλει να αφήσει πίσω αυτό το κεφάλαιο της ζωής του.

«Θα πρέπει να σημειωθεί, σε σχέση με τα δημοσιεύματα στον αγγλικό και ιταλικό Τύπο, ότι η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι μια οφειλόμενη πράξη αφού ο παίκτης της Νιούκαστλ, Σάντρο Τονάλι, αποφάσισε τον Οκτώβριο του 2023 να αναφερθεί μόνος του στην FA, όπως είχε κάνει στο παρελθόν με την FIGC, προκειμένου να ξεκαθαρίσει τη θέση του σχετικά με τα στοιχήματα που είχε πραγματοποιήσει πριν από την έναρξη της διαδικασίας στην Ιταλία».

Δεν μιλάμε λοιπόν για κάτι νέο, αλλά απλώς για επαναλαμβανόμενα γεγονότα πριν από τον αποκλεισμό της Ιταλίας, τα οποία ο παίκτης θέλησε οικειοθελώς να φέρει στο φως ακόμη και στην Αγγλική Ομοσπονδία για να βάλει οριστικό τέλος σε μια αρνητική και πολύ οδυνηρή παρένθεση της ζωής του».

Ο Σάντρο Τονάλι θα συνεχίσει να συνεργάζεται πλήρως με την FA όπως έκανε με την FIGC και θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσει ότι αυτές οι διαδικασίες μπορούν να επιλυθούν το συντομότερο δυνατό».

🚨⚪️⚫️ Sandro Tonali’s representatives GR Sports statement.



“It should be noted, in relation to the reports in the English and Italian press, that the ongoing investigation is a due act after Newcastle player Sandro Tonali, decided in October 2023 to self-report to the FA, as he… pic.twitter.com/rcBv3xeD5c