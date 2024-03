Υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο ο Τομιγιάσου

Η Άρσεναλ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Τακεχίρο Τομιγιάσου μέχρι το καλοκαίρι του 2026 με οψιόν για έναν ακόμη χρόνο.

Η Άρσεναλ έκανε γνωστή με ανακοίνωσή της την υπογραφή νέου συμβολαίου με τον Τακεχίρο Τομιγιάσου. Ο 25χρονος Ιάπωνας δεξιός μπακ δεν υπολογίζεται ως βασικός, αλλά αποτελεί μία σημαντική εναλλακτική επιλογή στο ροτέισον του Μικέλ Αρτέτα, αφού έχει και την ικανότητα να καλύψει παραπάνω από μία θέση, αφού μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως αριστερός μπακ όσο και ως κεντρικός αμυντικός.

Το νεό συμβόλαιο του Τομιγιάσου θα έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2026, με την συμφωνία να περιλαμβάνει και οψιόν για έναν ακόμη χρόνο συνεργασίας. Φέτος, έχει αγωνιστεί σε 20 παιχνίδια για τους «κανονιέρηδες» σκοράροντας ένα γκολ και δίνοντας τρεις ασίστ σε 1.053 λεπτά συμμετοχής.

