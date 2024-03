Ο Κόουλ Πάλμερ συνεχίζει τις υψηλές προσωπικές πτήσεις και κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να βγάλει την Τσέλσι από το μαύρο τούνελ, όντας ο κορυφαίος U-21 ποδοσφαιριστής των πέντε μεγάλων πρωταθλημάτων σε γκολ και ασίστ μαζί με τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ.

Απόλυτος πρωταγωνιστής της Τσέλσι ήταν για ακόμη μια φορά ο Κόουλ Πάλμερ. Όπως έχει συμβεί στα περισσότερα παιχνίδια στα οποία έχουν επικρατήσει φέτος οι «μπλε», έτσι και κόντρα στη Νιούκαστλ, ο Άγγλος μεσοεπιθετικός ήταν καταλυτικός για να φτάσει η ομάδα του Ποτσετίνο στη δύσκολη νίκη με 3-2.

Ο Πάλμερ δημιούργησε το πρώτο γκολ της ομάδας του το οποίο πέτυχε ο Τζάκσον, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο έκανε το 2-1 με ένα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή. Αυτό ήταν και το πέμπτο φετινό παιχνίδι του Πάλμερ φέτος στην Premier League στο οποίο πετυχαίνει ένα γκολ και δημιουργεί ακόμα ένα. Κανείς άλλος στο πρωτάθλημα δεν έχει τόσα παιχνίδια με γκολ και ασίστ, με τους Σον και Γουότκινς να βρίσκονται πίσω με τέσσερα παιχνίδια.

Cole Palmer is the first player to score and assist in five different Premier League matches this season:



⚽🅰️ vs. Burnley

⚽🅰️ vs. Tottenham

⚽🅰️ vs. Sheffield United

⚽⚽🅰️ vs. Luton

⚽🅰️ vs. Newcastle



Ice Cole. 🧊 pic.twitter.com/zSq9tq5j8n — Squawka (@Squawka) March 11, 2024

Σχεδόν διψήφιος στην Premier League

Με τη χθεσινή του εμφάνιση, ο Πάλμερ βελτίωσε ακόμα περισσότερο τους φετινούς του αριθμούς στην Premier League. Ο 21χρονος αστέρας έφτασε τα 11 γκολ και τις 8 ασίστ στο φετινό πρωτάθλημα και είναι με διαφορά ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής των «μπλε» σε συνεισφορά τερμάτων. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο Πάλμερ έχει συμμετοχή στο 40% των γκολ της Τσέλσι στην Premier League. Νούμερα και στατιστικά τα οποία μόνο ο Έντεν Αζάρ είχε στα χρόνια που αγωνιζόταν στους «μπλε».

How many goal involvements will Cole Palmer finish on this season? 😮‍💨#CHENEW | @ChelseaFC pic.twitter.com/gYntkKG7YS — Premier League (@premierleague) March 11, 2024

Την περασμένη σεζόν, ο Ραχίμ Στέρλινγκ ήταν ο παίκτης με τη μεγαλύτερη συνεισφορά σε γκολ πρωταθλήματος για την Τσέλσι, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με 6 γκολ και 3 ασίστ, με τον Χάβερτς στην 2η θέση με 7 γκολ και 1 ασίστ. Οι δυο τους μέτρησαν δηλαδή 17 γκολ+ασίστ, με τον Πάλμερ να τους έχει ήδη αφήσει πίσω μόνος του φέτος με τα 19 γκολ+ασίστ που έχει μέχρι στιγμής!

Most Premier League goal involvements for Chelsea last season:



◎ 9 - Raheem Sterling (6G, 3A)

◎ 8 - Kai Havertz (7G, 1A)



After 23 league appearances in 2023/24, Cole Palmer has more than both of them combined. 🧊 pic.twitter.com/YX3k7BP0PJ — Squawka (@Squawka) March 11, 2024

Στην κορυφή των πέντε κορυφαίων πρωταθλημάτων μαζί με τον σούπερ σταρ Μπέλινγκχαμ

Λίγοι ήταν αυτοί που το περασμένο καλοκαίρι είδαν με καλό μάτι τη μεταγραφή του Πάλμερ στην Τσέλσι. Τα αγγλικά Μέσα μιλούσαν για μια κίνηση απελπισίας των «μπλε» να κλείσουν μια μεγάλη «τρύπα» του ρόστερ τους με έναν ποδοσφαιριστή που έπαιρνε ελάχιστα λεπτά συμμετοχής στη Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα. Ο Πάλμερ έψαχνε μια διαφυγή για να ανοίξει τα φτερά του καθώς ήταν δεδομένο ότι στη Σίτι δεν θα έβρισκε ούτε φέτος πολλά λεπτά συμμετοχής.

Η Τσέλσι εμφανίστηκε για να του δώσει την ευκαιρία και ο Πάλμερ έχει ανταποκριθεί καλύτερα από ότι θα περίμεναν οι Λονδρέζοι. Ο 21χρονος είναι -βάσει αριθμών- ο κορυφαίος U21 ποδοσφαιριστής των πέντε κορυφαίων πρωταθλημάτων, μαζί με τον σούπερ σταρ Τζουντ Μπέλινγκχαμ! Κανείς U21 ποδοσφαιριστής δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή πάνω από τον Πάλμερ σε συμμετοχή σε γκολ, με τον Άγγλο να μετράει 19 γκολ+ασίστ. Στην κορυφή μαζί με τον Πάλμερ βρίσκεται ο Μπέλινγκχαμ για τον οποίο η Ρεάλ Μαδρίτης δαπάνησε 100 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει από την Ντόρτμουντ το περασμένο καλοκαίρι.