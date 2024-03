Στο 90+9' του ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Σίτι ο Αλέξις Μακ Άλιστερ έπεσε στη μεγάλη περιοχή έπειτα από μαρκάρισμα του Ντοκού και η Λίβερπουλ διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι.

Με έντονα διαιτητικά παράπονα από πλευράς Λίβερπουλ ολοκληρώθηκε το ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Άνφιλντ». Οι ποδοσφαιριστές του Γιούργκεν Κλοπ διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι στην τελευταία φάση του μεγάλου αγώνα, όταν ο Ντοκού προσπάθησε να απομακρύνει την μπάλα από την περιοχή του και ο Αλέξις Μακ Άλιστερ έβαλε το στήθος του για να τσιμπήσει την μπάλα.

DOKU KICKS MAC ALLISTER BUT FOUL NOT GIVEN! pic.twitter.com/KqOeAitvUh — Pubity Sport (@pubitysport) March 10, 2024

Ο Αργεντινός χαφ έπεσε στο έδαφος, πιάνοντας το στήθος του, οι περισσότεροι Reds έπεσαν πάνω στον Μάικλ Όλιβερ, ο οποίος δεν είδε παράβαση και το VAR συμφώνησε μαζί του. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή και η Άρσεναλ επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Jeremy Doku appeared to catch Alexis Mac Allister in the chest but should Liverpool have had another penalty? 😱 pic.twitter.com/lYF64I5t5E — Mail Sport (@MailSport) March 10, 2024