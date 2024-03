Η FIFA και η IFAB ανακοίνωσαν τις αλλαγές που θα εφαρμοστούν από τη σεζόν 2024/25 αλλά και αυτές που θα δοκιμαστούν, με την μπλε κάρτα να μην είναι εξ αυτών.

Αλλαγές στους κανονισμούς του ποδοσφαίρου από τη νέα σεζόν. Η FIFA και η IFAB, το Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαίρου που είναι υπεύθυνο για τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου ανακοίνωσαν πέντε αλλαγές που θα εφαρμοστούν από την αγωνιστική περίοδο 2024-25 και τρεις που θα δοκιμαστούν από την τρίτη κατηγορία και κάτω. Εκτός το πλάνο της «μπλε» κάρτας που οδηγήθηκε σε... ναυάγιο.

Η πιο σημαντική αλλαγή είναι η έξτρα αλλαγή σε περίπτωση που ποδοσφαιριστής υποστεί διάσειση. Επίσης η IFAB αποφάσισε να επεκτείνει τη δοκιμή της FIFA όπου ο διαιτητής ανακοινώνει τις αποφάσεις του μετά από on-field review ή μακροχρόνιο τσεκάρισμα από τον VAR.

The IFAB approves permanent concussion substitutes among several changes to the Laws of the Game



➡️ https://t.co/TtmL5Q7K4h



Follow the press conference on https://t.co/1mL2GscECK pic.twitter.com/PWXsdchyHU